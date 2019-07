Parla il banchiere: il microcredito, sostenibilità per eccellenza

Roma, 9 lug. (askanews) - Dai mercanti della antica via della Seta alle start up del domani, il micro credito è uno strumento di sviluppo economico, ed è ormai da secoli una realtà; Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, nonchè patron della società finanziaria Mikro Capital, ci racconta come l'offerta di finanziamenti sostenibili possa diventare un'opportunità per ...