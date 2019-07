Governo, Capone (Ugl): "Necessario patto per lavoro per far ripartire Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2019 Governo, Capone (Ugl): "Necessario patto per lavoro per far ripartire Italia" "Necessario patto per lavoro per far ripartire Italia". Così il Segretario generale di Ugl Francesco Paolo Capone, intervenuto al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra i sindacati e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev