The Next Unicorns, il nuovo format di Le Fonti TV dedicato alle società ad alto potenziale

() - Il nuovo format mensile in collaborazione con CrowdFundMe, che analizza e mette in evidenza le società della new economy più promettenti e con il potenziale di crescita più alto.

Milano, 8 luglio 2019- L’era digitale ha portato con sé una nuova ondata di spirito imprenditoriale e nuove possibilità, grazie ad un maggior accesso alle risorse, al know-how e ad una nuova mentalità incentrata su nuovi paradigmi economici e trend di lungo periodo.

Rispetto ad altri momenti storici è diventato più semplice per giovani imprenditori e visionari, costituire la propria società e farla crescere fino al raggiungimento del successo internazionale.

The Next Unicorns, il nuovo format televisivo originale di Le Fonti TV in collaborazione esclusiva con CrowdFundMe, porta all’attenzione del grande pubblico le start up più innovative e promettenti che puntano a diventare i nuovi unicorni. Proprio da qui parte l’esplorazione di un Italia in movimento, piena di idee e piena di possibilità, andando alla scoperta dei progetti che rivoluzioneranno i diversi settori economici.

In ogni puntata Annabella D’Argento ospita gli imprenditori della new economy italiana raccontando le sfide del settore e mettendo in evidenza le idee disruptive di una start up di eccellenza. Insieme a lei in ogni puntata Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO e Founder di CrowdFundMe, che spiegherà le potenzialità del business e le opportunità per coloro che vogliono investire e credere nelle diverse società.

Nella prima puntata sotto la lente il settore del food e, in particolare, del business dei meal kit, una formula ormai di successo sviluppatasi a partire dal 2010 nel Nord Europa e negli Stati Uniti.

Un’analisi Deloitte ha infatti dimostrato che il segmento dei meal kit sul mercato italiano supererà i 400 milioni di euro nel 2023. Durante la puntata verrà presentata Quomi, società operante nel business e in forte espansione.

Nella seconda parte spazio a un caso di successo che in poco tempo è riuscito a posizionarsi sul mercato con un’idea innovativa: CleanBnB, il nuovo servizio per supportare la gestione delle pulizie, rivolto a coloro che affittano casa per brevi periodi.

Appuntamento con la prima puntata di The Next Unicorns, giovedì 11 luglio alle ore 10.00 su Le Fonti TV.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv , ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

