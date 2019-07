Su Sisal.it il divertimento online e mobile non è mai stato così “ricco”

Milano, 4 luglio 2019 - Milano, 4 luglio 2019 - Sisal.it, società leader in Italia per ampiezza di customer base, annovera tra i suoi indiscussi plus un’offerta sempre più innovativa e digitale che concilia l’accessibilità al divertimento con un’avanzata tecnologia.

A questi aspetti di grande rilievo nella cultura dell’intrattenimento online e mobile, si affiancano requisiti unici grazie ai quali il sito mobile Sisal.it, di recente restyling, può vantare un ricco e versatile parco di soluzioni a disposizione dei giocatori, fruibili anche attraverso app. dedicate.

Su Sisal.it, infatti, grazie a un’offerta in grado di soddisfare tutti i possibili target, con assoluta qualità della soluzione mobile e performance di altissimo livello, sono disponibili oltre 600 giochi tra i classici Casinò, oltre 400 slot, Tavoli live e gli esclusivi Quick Games, fiore all’occhiello della gamma di soluzioni su Sisal.it. Questi ultimi appartengono ad una particolare tipologia di giochi “soft” pensata appositamente per la customer base Sisal, tendenzialmente costituita da utenti abituati a giocare alle lotterie. I Quick Games dei giochi online Sisal sono infatti apprezzarti per la loro semplicità e velocità. Il divertimento è assicurato in pochi click così come bastano semplici passaggi per scoprire se si ha vinto. Una soluzione che traghetta il giocatore verso soluzioni più “light”, a metà strada tra i conosciuti scratch games e le slot.

Con l’obiettivo di arricchire la user experience, inoltre, Sisal.it continua a rinnovarsi per offrire a tutti gli utenti di accedere dal proprio smartphone grazie un ventaglio di soluzioni d’eccellenza. Un esempio su tutti è l’App. Roulette, di proprietà Sisal, un gioco icona dell’atmosfera del casino, non a caso recentemente rinnovata su Sisal.it.

Dalla diversificazione alla strategia, il giocatore potrà scegliere tra tanti tipi di puntata mettendo le fiches sui classici settori Rosso/Nero e Pari/Dispari, oppure mettersi in gioco e sfoderare le sue abilità con le puntate speciali “Orfanelli”, “Vicini dello Zero”.

Con la speciale funzione “Lucky Numbers”, inoltre, l’utente potrà tentare la fortuna e scegliere tra uno o più numeri sul tavolo verde dallo 0 al 36; ogni utente potrà anche memorizzare i propri numeri “speciali”.

Anche per la sezione Casino Live, non mancano sorprese per appassionare e divertire!

Ancora una volta Sisal si differenzia con l’offerta di tavolo Sisal Roulette Live - dedicato esclusivamente ai propri clienti - nel quale l’utente, grazie alla presenza di una dealer dedicata e ad un videowall posto alle spalle delle dealer, può restare aggiornato sulle novità e le promozioni di Sisal.it, sia per la parte Casinò che per gli altri prodotti.

Un servizio di eccellenza e un’offerta di intrattenimento completa e sicura nel mercato del gioco legale online con un programma che vede nella strategia di Sisal.it, la centralità dell’esigenza del Cliente e l’impegno da parte dell’Azienda a garantire la promozione di un gioco sicuro e responsabile per tutti, con uno sguardo peculiare rivolto alla tutela del consumatore e alla conseguente responsabilità sociale. Nel casino online di Sisal.it, il gioco sarà davvero nelle tue mani, naturalmente con consapevolezza e moderazione!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori.

Per informazioni: Sisal Comunicazione | Tel. 02 8868.971 | sisalcomunicazione@sisal.it