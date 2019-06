Il Centro Casalinghi Dal Toscano di Mantova festeggia i 50 anni e rilancia il suo e-commerce Daltoscano.com

(AdnKronos) - Mantova, 28 luglio 2019. È trascorso mezzo secolo dall’apertura della prima bottega in piazza Garibaldi 10 a Cerese di Borgo Virgilio (Mantova). Il 2019 segna un evento storico per il Centro Casalinghi Dal Toscano, celebre impresa specializzata nel settore dei casalinghi. L’anniversario del 50esimo anno di attività della “casa di chi ama la cucina” coincide con la gestione dell’azienda da parte della quarta generazione della famiglia Carraresi.

Il destino della nota azienda mantovana affonda le sue origini in un tempo persino precedente. Primo Carraresi, originario di Serravalle Pistoiese, inaugurò la professione di commerciante ambulante nel 1947.

In coincidenza con la grande alluvione del Po del ‘51, Primo scelse di restare a Mantova riponendo in vicolo Canove le merci. A sostegno dell’attività giunsero in città il genero Roberto Iozzelli, la moglie Donella e in un secondo tempo il cognato Guido e la signora Laura.

Nel 1979 viene quindi fondata la società Carraresi&Iozzelli, mentre quattro anni dopo ha termine l’attività ambulante e viene aperta la storica bottega al civico 36 della strada Romana.

Più recente, siamo nel 2001, l’acquisizione dell’azienda all’ingrosso Papotti. Il passaggio conduce alla realizzazione di un nuovo negozio da 3.500 metri quadrati, presente sempre sulla strada Romana a distanza di qualche civico (48).

Al nuovo store lavorano le famiglie fondatrici e quindici collaboratori: in particolare, l’amministratore è Luca Carraresi anche se concorrono alla direzione la sorella Simona e i cugini Andrea e Antonella.

Restyling e rilancio dell’e-commerce DalToscano.com per i 50 anni di attività

Il 50esimo anniversario è stata l’occasione per il rilancio del portale di e-commerce DalToscano.com. L’azienda ha puntato su un completo restyling grafico e ampliato il catalogo riservato al commercio elettronico. Datoscano.com è stato invece il primo portale digitale dell’impresa, lanciato nel 1999 interessava il mercato delle liste di nozze.

Il cliente può scegliere tra 40mila articoli in assortimento continuativo e oltre 10.000 fuori assortimento. Il 30% dell’offerta è attualmente disponibile anche online.

E che Dal Toscano sia la casa di chi ama la cucina lo dimostra non solo la quantità degli articoli ma anche la qualità. L’azienda propone i migliori prodotti per quello che riguarda tavola e cucina: da servizi di piatti e accessori a pentole antiaderenti, passando per coltelli, posate, fruttiere, bistecchiere, vaporiere, macchine per la pasta fresca e tanto altro ancora.

DalToscano.com articola ulteriormente i prodotti che compongono la sua offerta nelle sezioni: living, bagno, linea notte, lavanderia, giardino e tempo libero, elettrodomestici, life style, food & beverage, learning & events. Tutto quello che serve per allestire ogni spazio della casa come desiderato.

Il corner da 200 metri quadrati Bottega è un’altra interessante cornice della proposta che racchiude una selezione di eccellenze alimentari prodotte da aziende artigianali, disponibili anche nella vendita online.

Gli appassionati di cucina soddisfano il loro amore per i fornelli anche con i corsi di cucina, eventi con chef importanti e show cooking che si tengono presso lo store di Cerese di Borgo Virgilio (MN). Tra gli appuntamenti che si sono svolti negli ultimi mesi, ci sono incontri dedicati alle torte dell’estate, al barbecue, all’aperitivo e alla pasta fresca.

Assistenza, catalogo ampio e selezionato, sicurezza e promozioni speciali su DalToscano.com

Acquistare su DalToscano.com non significa solo poter contare su un ampio e selezionato catalogo, che comprende i migliori brand in ogni categoria merceologica, e su prodotti in pronta consegna.

Dal Toscano assicura anche spedizione gratuita (in tutta Italia con corriere espresso) per ordini di almeno 29 euro, assistenza clienti sempre a disposizione del consumatore, che può ricevere informazioni sui prodotti e richiedere consigli.

Non solo. L’esperienza di consumo è al riparo da ogni rischio grazie alla protezione del protocollo https e alla garanzia di due anni su tutti gli articoli. Arricchiscono un’offerta già concorrenziale le promozioni speciali e i prezzi competitivi, posti a confronto con le principali tendenze del mercato.

E il cliente può sempre contare sull’autorevolezza di una storia imprenditoriale di mezzo secolo e un punto vendita da oltre 3.500 metri quadri.

