ZTE si aggiudica 25 contratti commerciali 5G

- SHENZHEN, Cina, 28 giugno 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi di essersi assicurata 25 contratti commerciali 5G a livello globale e di essere già impegnata in partnership nel settore 5G con oltre 60 operatori in tutto il mondo.

Con l'innovazione come forza trainante, ZTE ha fatto del 5G la sua strategia di sviluppo principale. ZTE è uno dei principali contributori e partecipanti alla ricerca tecnologica globale e alla standardizzazione del 5G. Secondo IPlytics, uno strumento di market intelligence per analizzare le tendenze tecnologiche, gli sviluppi del mercato e la posizione competitiva di un'azienda, al 15 giugno ZTE aveva dichiarato 1.424 famiglie di brevetti essenziali standard (SEP) e domande di brevetto nell'ambito della tecnologia 5G all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) classificandosi fra i primi tre posti a livello mondiale in base al numero di tali famiglie.

ZTE ha depositato più di 3.500 domande di brevetto nel settore 5G. Oltre 30 esperti dell'azienda che occupano posizioni chiave, come presidente e reporter, in organizzazioni di standardizzazione internazionali, hanno sottoposto più di 45.000 documenti a tali organizzazioni, tra cui più di 7.000 proposte relative agli standard internazionali 5G NR/NexGenCore.

ZTE, con le sue capacità di soluzione e i suoi prodotti 5G end-to-end articolati, nonché una ricca esperienza nella costruzione di reti, è pienamente impegnata nel lancio di reti commerciali 5G. L'azienda continua ad essere tecnologicamente all'avanguardia e collabora con diversi partner a monte e a valle nell'ambito dell'intero settore per promuovere l'implementazione commerciale del 5G.

In termini di accesso wireless, la serie completa di prodotti commerciali AAU 5G di ZTE ha raggiunto una copertura e un'applicazione a pieno spettro in tutti gli scenari 5G, consentendo la rapida realizzazione di reti 5G grazie alle stazioni base 5G NSA e SA dual-mode, alle stazioni base UBR multi-mode, alla condivisione dello spettro, alle soluzioni UniSite e alle altre apparecchiature hardware semplificate per lo strato di accesso. Grazie alla capacità ultra-large, la sua piattaforma IT BBU fornisce il supporto per la convergenza e l'evoluzione delle reti Multi-Mode con connettività minima.

Per quanto riguarda le reti di trasporto, il Common Core commerciale 5G lanciato per la prima volta da ZTE supporta la piena convergenza e l'accesso completo unificato 2G/3G/4G/4G/5G/Fixed, così come 3GPP R15 SA e NSA, riducendo del 40% i costi di investimento per gli operatori.

Per quanto riguarda la rete di trasporto 5G, i prodotti end-to-end 5G Flexhaul di ZTE sono pronti per l'utilizzo commerciale con la distribuzione su larga scala già in corso. Le prestazioni in termini di bassissima latenza sono di gran lunga superiori alla concorrenza, mentre le specifiche tecniche per la sincronizzazione ultra-precisa del clock sono pienamente conformi a 3GPP, avvicinandosi alla definizione di una rete con "sincronizzazione perfetta". La tecnologia di modellamento multidimensionale e la FEC di nuova generazione possono aumentare del 30% la distanza di trasmissione di oltre 100G, riducendo significativamente la difficoltà di implementazione su reti 100G nonché i costi di aggiornamento.

Nel campo dei terminali, ZTE ha collaborato con più di 20 operatori in tutto il mondo per lo sviluppo di terminali 5G. Per quanto riguarda i terminali, tra gli altri prodotti 5G serializzati e polimorfi, le soluzioni 5G di ZTE includono smartphone 5G, router 5G per esterni, router 5G per interni, hotspot mobili 5G, terminali dati 5G e moduli 5G. ZTE offre inoltre soluzioni modulari 5G personalizzate per vari settori. ZTE ha presentato il suo primo smartphone 5G di punta, Axon 10 Pro, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Spagna, nel febbraio 2019, assumendo la leadership nella commercializzazione di telefoni cellulari 5G. Nella prima metà del 2019, ZTE Axon 10 Pro in edizione 5G è stato rilasciato successivamente in Cina, Germania, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Austria, ecc., con vendite del dispositivo formalmente avviate in Finlandia e negli Emirati Arabi Uniti.

ZTE assiste gli operatori nel realizzare reti 5G ideali basate su una filosofia tripartita di "La grandezza sta nella semplicità", "La rapidità è invincibile", e "Agisci dinamicamente", tenendo conto, nel processo di costruzione della rete, delle quattro operazioni aritmetiche addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione:

La sottrazione fa riferimento a "La grandezza sta nella semplicità" mediante la realizzazione di una rete minimalista, l'unificazione del livello di controllo della rete, l'ottimizzazione delle apparecchiature hardware per lo strato di accesso e la messa in atto di capacità hardware condivise.

L'addizione fa riferimento all'aumento del "quoziente di intelligenza" o "QI" della rete per renderla più intelligente e migliorare la competitività delle relative apparecchiature.

La divisione si riferisce alla suddivisione dello scenario e all'utilizzo della tecnologia di slicing per segmentare la rete fisica in più reti mobili virtuali che servono contemporaneamente N clienti verticali. Questo metodo permette di riutilizzare la rete e ne riduce i costi di costruzione, gestione e manutenzione, limitando inoltre i costi associati a "prove ed errori" nell'applicazione nonché migliorando la velocità online.

La moltiplicazione significa "trans-frontiere" nelle diverse accezioni del termine, riferendosi principalmente alla rete 5G che viene "moltiplicata" tra molte verticali, offrendo il controllo 5G, 5G UAV, AR/VR e altre capacità e facendo uso dell'aggregazione di tecnologie come mezzo per riunire in modo olistico interi settori industriali. Al contempo, la conversione degli asset di un settore in un valore aggiunto per le relative reti IT e di comunicazione rappresenta una rivoluzione che cambia il modello di business per ogni singola verticale industriale.

Data la forte domanda di applicazioni 5G e il cambiamento dei modelli di collaborazione fra le imprese nel mondo del 5G, ZTE e i suoi partner hanno realizzato congiuntamente un gran numero di progetti esplorativi in applicazioni industriali 5G, hanno promosso l'integrazione e lo sviluppo intersettoriale, hanno sostenuto la realizzazione di porti intelligenti, industrie intelligenti, sicurezza intelligente e altre applicazioni industriali nel tentativo di costruire insieme un ecosistema industriale sano e completo.

Ad oggi, ZTE ha collaborato con operatori e partner per costruire modelli per l'applicazione verticale del 5G+ in oltre 15 verticali e ha stabilito una cooperazione strategica con quasi 200 partner nell'ambito dell'ecosistema per promuovere la trasformazione digitale del settore.

