L'iniziativa SDRPY per l'acqua beneficerà 300.000 persone nella Provincia di Al-Jawf dello Yemen

- In un discorso tenuto a nome del Supervisore Generale di SDRPY e dell'Ambasciatore saudita nello Yemen, Mohammed bin Saeed Al Jaber, l'Amminstratore Delegato di SDRPY Al-Jawf, Ali Aldosari ha dichiarato:

"Questa è una delle numerose iniziative di sviluppo vitale che SDRPY ha lanciato in diversi settori in coordinamento con il governo legittimo e le autorità locali," ha dichiarato Aldosari. "Desideriamo che questi progetti creino opportunità di lavoro dirette e indirette e aiutino a migliorare i servizi e gli standard di vita."

Aldosari ha sottolineato come i team di ingegneri SDRPY hanno visitato la regione, condotto valutazioni delle esigenze e progetti prioritari per elettricità, acqua, strade, sanità, istruzione e agricoltura. I progetti SDRPY implementati in varie province dello Yemen dovrebbero avere un impatto significativo sullo sviluppo a livello nazionale, ha aggiunto, estendendo un supporto reale allo sviluppo economico e sociale, riflesso da una maggiore stabilità e sicurezza.

"L'Arabia Saudita continua a lavorare con il governo legittimo per ridare speranza e sicurezza attraverso lo sviluppo e la ricostruzione," ha sottolineato Aldosari durante il suo discorso. "I popoli dei nostri due paesi, il Regno e la fraterna Repubblica dello Yemen, sono profondamente intrecciati nella storia del mondo arabo."

Oltre all'odierna donazione di dieci navi cisterna per acqua potabile da 5.000 litri ad Al-Jawf, SDRPY sta lavorando per sostenere il settore idrico nello Yemen attraverso diversi progetti, tra cui la perforazione di pozzi nelle province di Marib, Al-Mahra, Socotra e Hajjah, oltre a costruire condutture per l'acqua nel distretto di Al-Ghaydah e a sviluppare una rete di distribuzione idrica all'interno della città. SDRPY sta installando anche un impianto di depurazione delle acque ad energia solare sull'isola di Fasht nel Mar Rosso nel Governatorato di Hajjah e ha fornito una flotta di navi cisterna anche alla provincia di Hajjah.

Twitter: @SaudiDRPYFacebook: https://www.facebook.com/SaudiDRPYENYouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2T60Y_ZB9ta5PLRaCJbZ4QLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saudi-reconstructions-program-in-yemen/Instagram: https://www.instagram.com/saudidrpy/?hl=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928593/Al_Jawf_Water_Tankers_Announcement.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928594/Al_Jawf_Water_Tankers.jpg