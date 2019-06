Speciale motori: Hamilton e Marquez staccano tutti anche sulla lavagna dei bookmakers

Roma, 26 giugno 2019 - Da Spielberg ad Assen, dove si correranno rispettivamente le prossime gare di Formula 1 e MotoGP, i due piloti sono favoriti assoluti (1,70 vittoria Hamilton, 1,97 vittoria Marquez)

Roma, 26 giugno 2019 – Domenica di spettacolo su due e quattro ruote quella del prossimo 30 giugno, che vedrà sulla pista di Spielberg il nono GP di Formula 1 mentre ad Assen il Moto GP d’Olanda. Anche questa volta, però, i giochi sembrano già fatti, almeno scorrendo la lavagna di Planetwin365, dove ancora una volta sono Louis Hamilton e Marc Marquez ad avere i favori dei bookmakers rispettivamente su Mercedes (ampiamente favorita anche come Team) e Honda.

Per l’inglese, dopo avere dominato dal primo all’ultimo giro il GP di Francia la scorsa settimana, i quotisti prevedono pole (1,65) e trofeo (1,70). Dietro di lui il compagno di scuderia Bottas, staccato a 3,85 (3,00 per la pole) e i due ferraristi Vettel (5,50) e Leclerc (7,00). Il circuito austriaco di Spielberg potrebbe però riservare sorprese ed essere propizio a un exploit Ferrari, sebbene i bookmakers posizionino la Rossa ben sotto il Team Mercedes: 3,50 contro 1,18. Maxi quota anche per Verstappen, che con la sua Red Bull (con cui l’anno scorso vinse proprio a Spielberg) si trova al momento a -11 da Vettel, ma a 26,00 sulla lavagna di Planetwin365. A 21,00 la vittoria Team.

A proposito di rincorse, anche Dovizioso tenterà di stare dietro il primo della classe Marquez: tra i due ci sono 37 punti di differenza in classifica Moto GP, anche a causa della carambola sfortunata in Catalogna che per molti potrebbe essere l’epilogo della stagione già a 12 gare dal termine. Il favorito, infatti, rimane ampiamente lo spagnolo, con pole a 2,30 e vittoria finale a 1,97. La missione tricolore, ovvero Dovizioso e Ducati sul primo gradino del podio di Assen vale al momento 5,20 volte la posta. Nelle prime cinque posizioni della classifica piloti ci sono due spagnoli e tre italiani: oltre ai primi due il terzo è Rins, la cui vittoria è quotata a 6,50; poi Petrucci (che ad Assen condivide con Quartararo una quota vittoria a 9,00, dopo che i due hanno condiviso l’ultimo podio) e Rossi – anche lui out nell’incidente causato da Lorenzo due settimane fa – con la vittoria di domenica a quota 7,50.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,

online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com