Svaligiata tabaccheria, bottino da migliaia di euro

Colpo in tabaccheria. Una banda di ladri ha portato via soldi, tabacchi e biglietti delle lotterie istantanee per svariati migliaia di euro. I quattro malviventi, tutti a volto coperto, hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì a Città di Castello nella frazione di Lerchi, al bar Paola. La banda, secondo una prima ricostruzione, ha aperto la porta d’ingresso quasi certamente con un piede di porco ed è entrata subito in azione nonostante fosse scattato l’allarme. Scassinate le slot-machine e rubate stecche di sigarette e gratta e vinci. I titolari del bar e della tabaccheria, che abitano vicino all'esercizio commerciale, appena sentito l’allarme si sono precipitati al negozio e hanno visto scappare i ladri. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, su quanto accaduto indagano i carabinieri.