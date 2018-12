Truffa del finto amico, quattro vittime

Finge di essere un amico di vecchia data per chiedere dei soldi in prestito, ma che non verranno mai restituiti. E' successo nella zona di Città di Castello dove sono stati almeno in quattro a caderci. Le vittime sono state fermate per strada con frasi del tipo "Non ti ricordi? Forse sono cambiato, mai io sono il tuo vecchio compagno delle elementari" rivolte a possibili coetanei. E per le persone più anziane: "Non si ricorda di quando venivo a casa sua a fare i compiti, quando giocavamo assieme a suo figlio?" oppure "nipote". Poi una parlantina incantatrice fa scattare il raggiro: "Sa signora mi trovo in difficoltà, debbo assolutamente effettuare un pagamento per ritirare delle medicine che sono indispensabili per la mia salute e quella di mia madre, le chiedo di darmi 50 euro che domani o al massimo dopodomani sarà mia premura riportarglieli a casa". Pare che oltre ad un giovanotto ci sia anche una donna di mezza età ad architettare la stessa truffa. La donna si spingerebbe anche oltre, andando a suonare i campanelli di abitazioni per provare a raggirare persone anziane. Anche qui il discorso finisce sempre nella richiesta di soldi. Almeno quattro i casi segnalati.