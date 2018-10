Raffica di furti, bar presi di mira dai ladri

Dl sicurezza, Salvini: "Finita la pacchia per chi non ha diritto ad asilo, taglieremo"

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Dl sicurezza, Salvini: "Finita la pacchia per chi non ha diritto ad asilo, taglieremo" "Taglieremo le richieste di asilo, ce ne sono troppi che sono in Italia e non ne hanno diritto, per loro è finita la pacchia". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, presentando il decreto sicurezza, in un video su Facebook, dopo la firma del presidente ...