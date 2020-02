L'umbra Nicoletta Bombardiere è stata nominata dal consiglio dei ministri ambasciatrice d’Italia in Libano. Nata a Città della Pieve ha praticamente vissuto a Città di Castello. “Con orgoglio e riconoscenza rivolgo a nome della giunta, del consiglio comunale e della collettività tifernate le più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico istituzionale alla dottoressa, Nicoletta Bombardiere" E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta. “Alla famiglia Bombardiere, al padre Nicola, indimenticato massimo dirigente comunale, militante e dirigente di partito, sindacalista (scomparso nel 2018), mi legano vincoli di fraterna amicizia e ammirazione per il senso dello Stato e del servizio alle istituzioni e per la loro appartenenza alla comunità locale, alle sue tradizioni, alla storia, alla sua gente”, ha aggiunto il sindaco.