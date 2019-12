Pulmino imbocca la strada contromano: paura sulla E45

Pulmino imbocca la strada contromano: panico nel tratto toscano della E45. E’ accaduto a Pieve Santo Stefano, proprio all’altezza della piazzola franata.

Per approfondire leggi anche: Mezzo contromano sulla E45

Un click che nel giro di pochi minuti è rimbalzato nel noto gruppo Facebook “Vergogna E45”. Grazie alla prontezza dell’automobilista che stava sopraggiungendo nella giusta direzione è stato evitato il peggio: il conducente del pulmino, poi, ha effettuato un’azzardata retromarcia per immettersi di nuovo verso Roma. In quel punto, infatti, sono presenti da tempo dei lavori proprio relativi alla piazzola e si viaggia in una sola corsia, in pratica la sud: l’autista del furgone ha ignorato i cartelli e si è immesso nella carreggiata opposta percorrendo comunque pochi metri.