Minacce di morte al vicino, denunciato dai carabinieri

Rapporti di pessimo vicinato sono culminati con una denuncia a Sansepolcro. E' successo in un condominio del Comune biturgense, dove una serie di tensioni alla fine sono esplose tanto che uno dei protagonisti ha rivolto all'altro minacce di morte. La contesa tra un 47enne tifernate ed un 52enne di origine laziali entrambi residenti nel comune di Sansepolcro. I pessimi rapporti tra i due sono degenerati alcuni giorni fa, quando, nel corso di un’accesa discussione nel cortile di casa tra i propri genitori e l’altro condomino, il 47 tifernate è intervenuto minacciando pesantemente il 52enne, in presenza di altre persone. I Carabinieri a conclusione degli accertamenti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato di minaccia aggravata.