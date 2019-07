Ex calciatore stroncato da un male incurabile

E’ morto a 56 anni Mario Boncompagni, ex giovane promessa del calcio tifernate, stroncato da una malattia. Dopo la sua carriera sportiva era rientrato a Città di Castello ed è diventato tecnico della ditta Nardi macchine agricole. Viveva nella sua Piosina che piange la sua scomparsa. Mario Boncompagni, indimenticato “terzino” del Città di Castello, espressione del prolifico vivaio biancorosso di mister Giulio Vitaloni (debuttò nella stagione 1979-80 in Città di Castello-Grosseto con Guido Mazzetti in panca). Dopo trascorsi in C2 e altri tre anni sempre con i colori tifernati, approdò nei “professionisti” con Bisceglie, Campobasso, Potenza e Matera. “La prematura scomparsa di Mario Boncompagni, tifernate doc, priva la sua famiglia, la nostra comunità, i tifosi di una persona buona, genuina, solare che voleva bene alla sua città, ai suoi colori che in campo e fuori ha sempre esibito con orgoglio. Un altro pezzo di storia del calcio cittadino che ci lascia anzitempo. Alla famiglia, alla comunità di Piosina ai tifosi biancorossi giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale”, hanno detto il sindaco Bacchetta e l’assessore Massetti. Al cordoglio si unisce anche la Pro loco di Piosina, dove tra l’altro la figlia Elisa riveste il ruolo di consigliere.