Stregato dalla vita di una "Diva!"

Domenica 7 ottobre è il giorno di Francesco Patierno, l'architetto diventato regista il cui ultimo film è dedicato alla vita di Valentina Cortese. La festa della Rivista del cinematografo a Castiglione del Lago ha previsto proprio con lui il gran finale: alle ore 18 verrà proiettato, alla sua presenza, il suo lavoro dedicato a una delle dive del cinema italiano. Lo abbiamo intervistato prima della proiezione

Architetto, pubblicitario e poi sceneggiatore, scrittore e regista...

Ho sempre avuto una vocazione artistica nel senso che ho iniziato come autore di fumetti. Poi, mentre facevo architettura sapendo però che non avrei mai fatto la professione, al primo anno di università sono rimasto folgorato da Bianca, il film di Nanni Moretti. Rimasi commosso nel vederlo e pensai: "cavolo, con un film si possono dire tante cose" e in quel momento decisi che mi sarebbe piaciuto dedicarmi al cinema personale, a quello che ti coinvolge in prima persona. E così ho fatto.

E quindi dopo che ha deciso che da grande avrebbe fatto il regista, cosa è successo?

Da Napoli mi sono trasferito a Roma dove oggettivamente c'erano opportunità per dedicarsi a questa professione. Lì ho avuto l'occasione di lavorare in una agenzia pubblicitaria e da lì, come si dice, da cosa nasce cosa. E ricordo che il primo cortometraggio andò benissimo perché fu proiettato a Venezia e da lì in molti festival in giro per il mondo.

All'inzio è stato Pater familias e la realtà sconvolgente di un paese-città come Giugliano.

Ero seriamente intenzionato a fare un primo film nel quale credessi totalmente. Avevo già girato da regista degli spot, oltre al cortometraggio di cui dicevo prima, e francamente dei produttori mi avevano offerto due o tre sceneggiature che però non mi convincevano. Quando ho letto il libro di Massimo Cacciapuoti mi sono detto. "Questo sarà il mio primo film".

Lei ha lavorato e conosce i nuovi linguaggi sotto molti aspetti e forme. Per Fox ha fatto Donne assassine. Cosa ne pensa di Netflix?

Io ho Netflix. Come ho Sky essendo tifoso del Napoli e in generale tutto ciò che dal satellitare posso osservare, comprese le serie televisive che amo molto. Non posso che pensarne bene. Netflix sta dando a dei film che in sala guadagnerebbero poco, la possibilità di essere finanziati e di avere allo stesso tempo una grande platea. Pensiamo a Roma o al film su Cucchi .

Il film biografico: che sensibilità bisogna avere.

Sono molto interessato alla storia delle persone. Per questo amo le serie televisive. Ho sempre pensato prima inconsciamente e poi consciamente che quello che conta è la parabola del personaggio più che la storia in sé. Da qui l'approccio emotivo. Il mio obiettivo è quello di far entrare le emozioni di una persona dentro un'altra che apparentemente sembrerebbe molto distante.

Pater familias ne è un esempio. Quei ragazzi di Giugliano nulla avevano di simile al vissuto di tanti spettatori...

Il mio verbo è portare a guardare senza giudicare per non creare distanza. Perché è questa che poi porta al non sentirsi coinvolti e al non ragionare sulle cose. Io voglio invece che lo spettatore partecipi e lo faccia in maniera intelligenza.

E Valentina Cortese è...Valentina Cortese.

Quando mi hanno proposto questo soggetto devo dire che la cosa non mi interessava anche perché di questa attrice conoscevo solo la classica foto con il foulard in testa. Invece leggendo la biografia ho scoperto una vita piena di colpi di scena, di situazioni incredibili e quindi non ho fatto altro che tentare di restituire allo spettatore quel senso di stupore e sorpresa che ho provato io nel leggere la sua storia.

E lei cosa ha aggiunto a questo soggetto?

Il linguaggio che mi piace sperimentare da sempre, creando cortocircuiti narrativi e che si traduce in un montaggio non lineare.

L'incontro di Castiglione del Lago, la festa della Rivista del cinematografo pone di fondo la questione tra cinema e etica. Lei come si pone?

Per me l'etica è soprattutto artistica prima che morale. Il massimo impegno nel dare tutto se stesso per ogni volta in cui è chiamato a fare un atto di creazione. Non semplicemente portare a termine un compito, ma domandarsi se quello che si fa è il meglio che si possa fare per la creazione di un'opera d'arte. Non tradire un giuramento che mi sono fatto nel momento in cui ho iniziato a fare questo lavoro.

Lei oltre che linguaggi si è occupato di marketing. Come fa una rivista a rimanere viva per 90 anni con tutto quello che è successo nel frattempo?

E' un atto di pura resistenza eppure è importantissima soprattutto per le nuove generazioni. Guardi alle monografie in vinile, è un ciclo e un riciclo. Ora c'è il digitale ma sono strasicuro che prima o poi si tornerà a girare in pellicola e qualcosa di simile accadrà anche per la stampa in generale.

Riccardo Regi