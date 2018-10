I titoli dei film? "Si dividono in due categorie: me c..oni e 'sti c..zi"

O 'sti c..zi o me c..oni. Sarà anche un modo tranchant per fare della critica cinematografica, certo è efficace come non mai per rendere l'idea riguardo, perlomeno ma in tanti casi non solo, del titolo di un film: lo ha suggerito ieri sera Roberto Andò all'incontro organizzato da Castiglione Cinema alla sala Caporali conferendo la paternità del tutto a un critico francese incontrato in aeroporto. Esempio pratico: La dolce vita: me c..oni. Per 'sti c..zi... Andò ha preferito lasciare libera interpretazione. Il suo film, Una storia senza nome, appartiene però, senza dubbio, alla prima delle due categorie: me c..oni!