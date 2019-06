Atti finali per l'Open al Tennis Training Foligno

Ultimi atti sabato 15 giugno sui campi del Tennis Training Foligno per l’Open maschile dell’Umbria Tennis e femminile. Al vincitore della finale maschile, andrà anche biglietto omaggio per il campo centrale e ingresso nell’area hospitality per il prossimo torneo di Wimbledon. L’ambito premio se lo giocheranno alle 17.30 il lituano Laurynas Grigelis (298 Atp), testa di serie numero 1 e il romano Marco Miceli numero 2 del tabellone. Fra le ragazze, finale alle 16 per Sofia Pizzoni, racchetta numero 1 del torneo e la sorpresa Maria Toma. SEMIFINALI M Laurynas Grigelis (2.1) b. Riccardo Perin (2.5) 6-4, 6-4. Marco Miceli (2.3) b. Daniele Chiurulli (2.4) 6-2, 6-4. SEMIFINALI F Sofia Pizzoni (2.5) b. Maria Giulia Properzi (2.6) 6-1, 6-2. Maria Toma (2.7) b. Linda Alessi (2.5) 6-3, 6-3. QUARTI DI FINALE; Laurynas Grigelis (2.1) b. Giannicola Misasi (2.4) 6-2, 6-4. Riccardo Perin (2.5) b. Giorgio Ruello (2.4) 6-4, 6-2. Daniele Chiurulli (2.4) b. Marco Ruello (2.5) 6-2, 6-2. Marco Miceli (2.3) b. Giorgio Portaluri (2.4) 6-3, rit. QUARTI DI FINALE F Sofia Pizzoni (2.5) b. Lucrezia Sebastiani (2.6) 6-2, 6-1. Maria Giulia Properzi (2.6) b. Cristiana Vasco (2.8) 7-6 (5), 7-5. Linda Alessi (2.5) b. Michela Metozzi (2.7) 7-6 (6), 6-1. Maria Toma (2.7) b. Gaia Proietti 6-3, 6-0.