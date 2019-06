Italia super in Nations League: Russia ko, Final six e buone nuove per Egonu

L'Italia di volley femminile batte anche la Russia, 3-1 il finale al PalaBarton di Perugia, e si qualifica alla Final six di Nations League.

Intanto niente di preoccupante per Paola Egonu, l’atleta azzurra che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia. In serata, infatti, è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. In via precauzionale Paola, che ha passato regolarmente la scorsa notte in albergo, non è stata impiegata nella partita con la Russia.