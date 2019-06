Emergenza caldo: altri due giorni critici

Emergenza caldo. La fase di forte disagio (livello 3) già prevista fino a mercoledì 12 giugno, a seguito del bollettino trasmesso martedì 11 dal Centro di competenza nazionale del Ministero della salute è stata prolungata anche per la giornata di giovedì 13, dato il protrarsi delle alte temperature e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. In caso di necessità è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 075 577 4410 o 577 4465; negli altri orari, fino alle ore 18, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei vigili urbani 075 5723232. Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l'umidità dell'aria aumentino: bere più liquidi (in particolare acqua ); stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15); ventilare l'abitazione; se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile. Nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche). Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell'aria sul corpo. Evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto.