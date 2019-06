"Aiutatemi a ritrovare mio fratello"

Non si hanno più sue notizie da mercoledì 5 giugno. Il giovane perugino, Fabio Speziali, doveva raggiungere la sorella a Santa Maria degli Angeli ed è stata lei l'ultima a sentirlo al telefono, intorno alle 13. "Mi aveva detto di trovarsi a Elce - scrive la donna nella sua pagina facebook - e di aver preso un taxi da Capanne dopo le 10.40 del mattino. Avrebbe dovuto recarsi a Fontivegge e da qui prendere il treno per Assisi. Il suo telefono cellulare un vecchio (Samsung o Nokia) con sportellino all'insù di colore scuro (grigio o nero) ha continuato a squillare per 4 giorni consecutivi senza avere mai risposta...da ieri mattina alle ore 9:30 il suo telefono è spento". I familiari lanciano un appello: chiunque abbia visto Fabio si metta in contatto con i carabinieri di Santa Maria degli Angeli, ogni informazione può risultare preziosa.