"Ricostruzione, se si continua così ci vorranno 15 anni"

“Il decreto sblocca cantieri di fatto blocca la ricostruzione. Se si va avanti così ci vorranno minimo 15 anni per la ricostruzione. Non ci sta e come suo solito l’assessore Fabio Paparelli, in qualità di presidente della Regione al posto di Catiuscia Marini, non risparmia pesanti critiche al governo. “Gli annunci roboanti della maggioranza gialloverde si tramutano in una beffa per i terremotati del Centro Italia. Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimità gli emendamenti al decreto 32/2019, così detto sblocca cantieri’ e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia il 20 maggio abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il processo di ricostruzione, la maggioranza che sostiene il governo in carica, in sede di conversione al Senato li ha per la gran parte bocciati. Era stato richiesto - aggiunge - l’utilizzo flessibile dei fondi per il personale e maggiori risorse per il potenziamento dei Comuni e degli Usr".

