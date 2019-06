Flavia De Cassan alla Pfu. E' il primo acquisto per il team di Umbertide

Dopo la conferma di coach Alessandro Contu e di gran parte del roster, la Pallacanestro Femminile Umbertide ha messo a segno il primo colpo per il prossimo campionato di A2 femminile di basket. A giocare con la maglia umbertidese è Flavia De Cassan. La guardia nata a Roma l'8 dicembre 1998 e alta 1 metro e 76 centimetri, ha mosso i primi passi nella Petriana basket e successivamente nella Stella Azzurra Roma. In seguito è approdata alla Dike Napoli, in serie A1, nella stagione 2017-2018. Nell’ultimo campionato ha militato nell’Azzurra Orvieto in serie A2. Nel 2017 ha vestito la maglia azzurra prendendo parte al mondiale Under 19 con coach Giovanni Lucchesi, mentre lo scorso anno ha fatto parte della nazionale Under 20 guidata da coach Sandro Orlando. (Foto dalla Pallacanestro Femminle Umbertide).