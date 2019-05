Giro d'Italia Amatori in Umbria e si parte da Santa Maria degli Angeli

A distanza di sei anni torna in Umbria lo spettacolo del ciclismo amatoriale con il Giro d'Italia Amatori. L'ottava edizione si correrà dal 31 maggio al 2 giugno in tre distinte frazioni. L'evento inizierà con una frazione a cronometro individuale di 12,5 chilometri venerdì 31 maggio a Santa Maria degli Angeli, seguirà la seconda tappa di 70 chilometri con partenza e arrivo a Ponte Rosciano (con passaggio fra i comuni di Torgiano e Deruta) sabato 1 giugno. La terza ed ultima tappa, con partenza da Pretola, è in programma domenica 2 giugno sulla distanza di 86 chilometri suddivisi in tre circuiti che si intersecheranno tra di loro con le ascese di Ponte Rio-Le Mandrelle, Montelaguardia e Pretola. La frazione conclusiva del Giro d’Italia Amatori 2019 sarà valevole come campionato italiano mediofondo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. "Una gran bella occasione per vivere tre giorni di sport, turismo e divertimento nel cuore verde dell’Italia" dicono gli organizzatori, "grazie agli sforzi dell’Asd Giro d’Italia Amatori che ha puntato molto sull’aspetto della sicurezza delle strade interessate al passaggio della corsa nella tre giorni (tra queste la completa riasfaltatura della strada Eugubina. Un motivo in più per non mancare al fine di dare sostegno a tutto il ciclismo giovanile con il Canapè Baby Challenge aperto alle categorie giovanissimi ed esordienti che rappresenta una prospettiva di crescita ma anche uno stimolo per il ciclismo giovanile in alcune regioni del Centro-Sud Italia. Già disputate le prime due prove a Deruta e a Sant’Angelo le Fratte in Basilicata, e con il gran finale di Montesano sulla Marcellana il 16 giugno prossimo, anche la Federazione Ciclistica Italiana con il presidente Renato di Rocco ha risposto con grande entusiasmo al progetto degli organizzatori affinchè si continui a dare il maggiore supporto a tutte le iniziative dedicate al ciclismo giovanile". LE TAPPE: VENERDI’ 31 MAGGIO: Ritrovo concorrenti ore 9,00 a Santa Maria degli Angeli presso la Palestra CTF Wellness in via del Caminaccio con ritiro pacco gara per il Giro d’Italia Amatori e per il Campionato Italiano Mediofondo FCI. Partenza del primo concorrente ore 14,30. SABATO 1 GIUGNO: Ritrovo concorrenti ore 11,00 a Deruta presso lo Showroom Domiziani. Partenza ore 14,30 e arrivo previsto alle 16,30 circa. DOMENICA 2 GIUGNO: Ritrovo concorrenti ore 7,30 a Pretola presso il CVA in via Forlì. Partenza ore 9,00 e arrivo ore 11,00. Dalle 12,30 pranzo finale con premiazioni sia del Giro d’Italia Amatori che del Campionato Italiano Mediofondo FCI. LE MAGLIE: Rosa (Selle Smp): donne categoria unica. Rosa (Acqualagna Tartufi): master di prima fascia under 50. Rosa (Kemon): master di seconda fascia over 50. Verde (Nuovo Parco dei Ciliegi): gran premio della montagna. Bianca (Rock No War): traguardi volanti. Nera (Selle Smp): master di prima fascia under 50. Nera (Selle Smp): master di seconda fascia over 50. Rossa (SL2 maglificio): primi di categoria. Gialla (Acqualagna Tartufi): società con maggior punteggio nelle prime tre tappe.