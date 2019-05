Il Perugia gioca i play off sabato alle 21 a Verona. Palermo, ricorso respinto

I play off di serie B si giocano. Il Perugia scenderà in campo sabato 18 a Verona alle 21. Lo ha deciso la Corte d'Appello Federale della Figc che ha rigettato l’istanza cautelare del Palermo in relazione alla sospensione dei playoff di Serie B, al via venerdì 17 con Spezia-Cittadella. Il club rosanero è stato retrocesso dal Tfn all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso - e quindi retrocesso in Serie C - per una serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. La Corte Federale d’Appello, si legge nel comunicato, "rigetta l’istanza cautelare formulata dalla società Palermo, in relazione alla sospensione delle gare dei playoff del campionato di Serie B attualmente in programma per i prossimi 17 e 18 maggio 2019 e, ritenute sussistenti ragioni d’urgenza, fissa per la discussione del merito la seduta del 23 maggio 2019, alle ore 14.30". Ad avviso della Corte, riunita a Sezione unite in data odierna, la disputa dei play off "non impedirebbe alla Lega di serie B - preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell’appello del Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace esecuzione alla stessa - di valutare l’annullamento delle gare play off eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario)". La Corte, inoltre, ritiene «prevalente l’interesse delle altre società all’ordinario svolgimento della fase finale dei play off, come da classifica definita all’esito del giudizio di prime cure".