Orvieto, battere Caserta per continuare a sognare la A1

Gara due della finale play off della A2 femminile di volley in “campo neutro”. La Zambelli Orvieto è costretta a lasciare il suo palazzetto per i regolamenti che impongono un impianto con capienze adeguate per la disputare l’ultimo atto della stagione, ma le Tigri gialloverdi avranno di sicuro al loro fianco il pubblico delle grandi occasioni anche al PalaMalè di Viterbo. Il 15 maggio alle 20.30 ci sarà bisogno di una grandissima prestazione contro Caserta e tanto affetto da parte dei tifosi, per continuare a sognare la A1. Le campane hanno messo a segno il primo squillo e hanno un piede nella massima categoria. La Zambelli deve vincere per rimettere la serie in parità e quindi per sperare di fare il colpaccio domenica a Caserta, sempre favorita. L’asso nella manica del tecnico delle orvietane Matteo Solforati è la grande capacità della squadra di superare le difficoltà con un atteggiamento mentale di grande tranquillità, e con la capacità di reagire quando tutto sembra perduto. COSI’ SOTTO RETE ZAMBELLI ORVIETO: Prandi in regia, Decortes opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Bussoli schiacciatrici, Cecchetto libero. CASERTA: Dalia ad alzare in diagonale con Matuszkova, Repice e Frigo centrali, Cella e Melli attaccanti di banda, libero Maggipinto. ARBITRI: Michele Marotta (FI) ed Antonella Verrascina (RM).

L.F.