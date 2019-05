Valdiceppo in finale. La Sicoma gioca per andare in serie B

Bel colpo della Valdiceppo che vola in finale play off della C Gold di basket e ora gioca per tornare in serie B. La squadra di Formato, dopo aver vinto gara uno della semifinale in casa del Chieti al termine di due supplementari, ha chiuso in conti al PalaCestellini davanti ai suoi tifosi ancora una volta all'extra time: 78-74. Adesso aspetta la vincente dell'altra semifinale fra Lanciano e Montegranaro che sono in parità e si deciderà tutto alla bella domenica alle 18 a Lanciano. Tornando alla gara degli umbri c'è da dire che avevano messo la sfida in discesa con un primo quarto autoritario. Ma Chieti ha reagito e ha trovato la parità a 21 secondi dalla fine e poi il tiro di Grosso da tre, non ha trovato il fondo della retina. Anche l'over time è stato al cardiopalma, con la Valdiceppo che è stata sempre avanti, ma Chieti ha pareggiato 74-74 a 1'47 dalla fine. La gara è stata decisa dagli ultimi quattro punti di Okon.