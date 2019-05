La nuova Ternana di Gallo. "Squadra con più qualità e carattere"

“Per l’anno prossimo ho in mente una Ternana con più qualità e più carattere. Resterà soltanto chi vuole sudarsi la maglia. All’inizio pensavo fosse dura ma non così tanto, poi il lavoro ha pagato. E tutto è cambiato dopo quella chiacchierata con Leone”. Terminata la stagione regolare, Fabio Gallo potrebbe entrare benissimo nei panni di un personaggio del film “Sliding Doors”: se il Monza conquista la Coppa Italia (semifinale di ritorno l'8 maggio alle 17.45) le Fere entrano nei play off, uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa quando i rossoverdi con affanno inseguivano la prima vittoria del 2019, lo stesso Gallo non era sicuro di restare e l’incubo play out era a soli due punti. Ma nel giro di poco tutto è stravolto, tanto che oggi il tecnico, in questa intervista esclusiva al Corriere dell’Umbria, guarda al futuro. Da luglio poi potrà iniziare a plasmare la squadra a sua immagine. “Vorrei aumentare la qualità nei ruoli importanti. Senza qualità infatti non si va da nessuna parte, anche se poi servono anche carattere e una idea di calcio. Quindi più qualità e più consapevolezza nel gestire le partite, perché è ovvio che in casa puoi giocare in un modo ma poi in trasferta devi giocare col coltello tra i denti. Il modulo? Vediamo. Ho uno schema in mente (4-3-1-2, ndr) ma adesso è presto per parlarne. Punteremo a iniziare la manovra dal basso e a sviluppare il gioco in maniera più continua. L’importante è che la squadra sia costruita a tavolino in un certo modo: quest’anno per esempio mi sono ritrovato a gestire un gruppo che era stato pensato in tutt’altro modo e alla fine ci sono state difficoltà. Per esempio nei ruoli di terzino, soprattutto dopo la partenza di Lopez, abbiamo sempre schierato giocatori adattati (Fazio è un centrale, Defendi un centrocampista e Mazzarani nelle giovanili era un centrale, ndr)” .

Massimo Colonna

