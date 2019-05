Accolto tra gli applausi monsignor Salvi

La solenne celebrazione eucaristica di saluto all’arcivescovo eletto di Lucca monsignor Paolo Giulietti e di accoglienza-benvenuto al nuovo vescovo ausiliare e vicario generale di Perugia-Città della Pieve monsignor Marco Salvi, tenutasi nella cattedrale di San Lorenzo, domenica 5 maggio, si è conclusa con i discorsi di ringraziamento dei due presuli, applauditi a lungo dai numerosi fedeli. Monsignor Giulietti e monsignor Salvi hanno ricevuto ciascuno, dalle mani del cardinale Gualtiero Bassetti, un dono dell’Archidiocesi: una croce in argento, definita dal cardinale "una semplice croce, non di grande valore, ma di infinito valore come significato, perché questa croce è il segno di tante croci che in un modo e in un altro il Signore vi chiama a portare accanto a sé. Ma la croce del Signore è gloriosa e gioiosa, perché noi abbiamo un cireneo di lusso che ci aiuta a portare questa croce ed è il Signore stesso, che è particolarmente accanto a voi due che iniziate un ministero così grande davanti a Dio e davanti a tutte le creature".