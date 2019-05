I giovani a sostegno di Giubilei si presentano

Il collettivo “Giovani per Giubilei - Futuro presente” ha presentato venerdì a Perugia il proprio manifesto-appello generazionale, un progetto in dieci proposte per rendere Perugia più adeguata alle esigenze dei giovani come cittadini del presente e non solo del futuro della città. Il collettivo è formato da: Costanza Spera, 24 anni, neolaureata in relazioni internazionali; Irene Pula, 25 anni, studentessa di giurisprudenza ; Federico Faina, 27 anni, studente di economia; Simone Emili, 21 anni, studente di scienze politiche; Alessio Sepioni, 25 anni, studente di ingegneria; Rachele Chiarelli, 19 anni, studentessa del liceo classico Mariotti; Gabriella Galiero, 19 anni, studentessa di biotecnologie; Federico Phellas, 24 anni, studente di relazioni internazionali; Nicola Paciotti, 23 anni, studente di relazioni internazionali; Agnese Zannetti, 19 anni, studentessa di scienze politiche; Nancy Carene Tra, 22 anni, studentessa di lingue. Giuliano Giubilei, a Perugia, è il candidato a sindaco del centrosinistra.