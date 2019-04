Sir in finale scudetto. Ha battuto Modena 3-2 in gara 5 di semifinale

Sir Safey Conad in finale scudetto di Superlega di volley per il secondo anno di fila. La squadra di coach Bernardi ha battuto al tie break e in rimonta Modena in gara 5 della semifinale play off davanti al suo pubblico. I Block Devils difenderanno lo scudetto vinto per la prima volta lo scorso anno contro la Lube e si ripete la stessa finale. Si comincia il primo maggio a Perugia. Gara dalle mille emozioni in un PalaBarton davvero caldissimo. Modena è partita fortissimo vincendo il primo set 25-19. Nel secondo ha sprecato il vantaggio di cinque punti 18-23 e la Sir ha rimesso le cose in parità con una grande prestazione. Equilibratissimo il terzo set, vinto da Modena 23-25. I padroni di casa però si sono rifatti nel quarto parziale, vinto 25-20. Poi nel set decisivo la Sir ha dominato chiudendo 15-8.