Ct Umbertide in finale. Ha battuto 4-2 il Tennis Training Foligno

Il Circolo Tennis Umbertide ha conquistato la finale di serie C maschile di tennis a squadre, battendo 4-2 il Tennis Training Foligno. E' una impresa per il circolo della presidente Claudia Giallongo, che centra l'obiettivo per la seconda volta, la prima nel 2011. Adesso le due formazioni si giocheranno il titolo regionale di serie C. Comunque, le quattro semifinaliste, Ct Umbertide, Tennis Training Orvieto, Junior Perugia e Open Orvieto, giocheranno la fase interregionale con le Marche e la vincente spareggerà con la vincente di un'altra fase interregionale per la promozione in B. RISULTATI SINGOLARI: Davide Gregianin (U) b. Tommaso Ricco (F) 6-2, 6-2. Riccardo Cinquilli (U) b. Riccardo Rotilio (F) 6-2, 6-3. Roberto Mazzi (u) b. Francesco Giuseppe Angelini 6-3, 4-6, 6-4. Simone Codovini (Umbertidese che gioca per Foligno) b. Diego Giammarioli (U) 4-6, 6-3, 6-2. RISULTATI DOPPIO: Cinquilli-Gregianin (U) b. Codovini-Rotilio (F) 6-3, 4-6, 10-3. Ricco-Torresi (F) b. Giammarioli-Mazzi (U) 6-3, 6-1. Per il Ct Umbertide ha giocato in stagione anche Matteo Fagiani.