Mercedes, quarta doppietta. A Baku vince Bottas, Hamilton secondo Vettel terzo e Leclerc quinto

Dominio Mercedes anche a Baku e quarta doppietta consecutiva in altrettanti gran premi per le Mercedes nel campionato del mondo di Formula 1. In Azerbaijan ha vinto Bottas, Hamilton secondo. Ancora una volta le Ferrari non riescono a stare al passo delle Frecce d'argento e si devono accontentare delle posizioni si rincalzo. Vettel sale sul podio, ma è solo sul terzo gradino. Leclerc, partito dall'ottava piazza, ha passato qualche giro in testa dopo i tanti pit stop, ma poi è tornato nelle retrovie e ha finito con la quinta piazza dietro a Verstappen.