Perugia ha centrato la final eight della Coppa delle Province

Perugia seconda al Macroarea della Coppa delle Province di tennis, sconfitta in finale dalla squadra di Roma B per 5-1, ma con questo risultato conquista la final eight e si piazza così fra le prime otto d'Italia. Un risultato eccezionale che consente ai giovani nati dal 2009 al 2001 e capitanati da Andrea Grasselli e Osman Menichetti, giocheranno la fase nazionale Serramazzoni a fine luglio, per il titolo della provincia migliore d'Italia. In gara al Centro Tennis Perugia c'erano le squadre di Perugia, Roma A, battuta in semifinale da Perugia per 5-4, Roma B, Ancona, Ascoli, Arezzo, Lucca e Sassari.