Sir nel suo fortino per battere Modena e volare in finale play off

Adrenalina a livelli massimi e cuore che batte a mille. Domenica 28 aprile riapre il PalaBarton per la sfida tra Sir Safety Conad e Modena da dentro o fuori, gara 5, che vale la finale play off della Superlega di volley maschile. La serie di semifinale è in perfetta parità, 2-2, e il fattore campo fino ad ora ha sempre fatto la differenza. La Sir si affida così al suo fortino per conquistare la finale scudetto, per difendere il tricolore che ha sul petto. I Block Devils sono imbattuti da tre anni in casa nei play off, con 15 successi consecutivi. Fischio di inizio alle 18 (diretta su Rai Sport) per la gara che vale una stagione, in un palazzetto che sarà ancora caldissimo e la Sir di sicuro potrà contare sull'apporto dei suoi tifosi che sono stati sempre l'uomo in più.