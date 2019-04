Il Lecce passa a Perugia. Curi ancora violato. I salentini vincono 2-1

Il Perugia perde ancora una volta al Curi contro una delle pretendenti alla Serie A. Contro il Lecce, la squadra di Nesta non sfigura ma cade di misura (2-1) al cospetto di un avversario più cinico. In una serata in cui perdono anche lo Spezia ed il Cittadella (ottavo a pari merito con i biancorossi ma al momento ottavo), il Grifo non riesce a raddrizzare una partita in cui per tre volte sfiora il 2-2 a tempo quasi scaduto. Nella prima frazione il ritmo della gara è gradevole. Nel giro di tre minuti, dal 12’ al 15, Verre va vicino al gol due volte ma prima si fa respingere da Vigorito un destro dal limite, e poi non inquadra la porta di testa da buona posizione. Il Lecce è vivo e viene fuori soprattutto nell’ultimo quarto d’ora. Al 30’ Majer sfiora la traversa da buona posizione, mentre 8 minuti dopo Gabriel è reattivo su Mancosu. Al terzo tentativo, ecco che la squadra di Liverani passa con La Mantia che al 39’ spunta alle spalle di Gyomber sugli sviluppi di un corner e di testa porta in vantaggio i suoi. Colpito ma non affondato, il Grifo reagisce prontamente trovando subito il pareggio. Al 44’ Vido taglia in due la difesa ospite servendo Falzerano, bravo e scaltro nel rientrare sul sinistro ed impietrire Vigorito con una traiettoria da applausi sul palo più lontano. Al rientro in campo il copione della gara è sempre lo stesso con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 10’, però, il Lecce si riporta in avanti con Falco che supera l’incolpevole Gabriel con un pregevole tiro mancino. Questa volta e sponda Grifo, lo schiaffo subìto si fa sentire perché i biancorossi faticano a farsi pericolosi. Al 32’ Nesta rompe gli indugi inserendo Han per Verre e ad una manciata di minuti dal termine anche Sadiq per Dragomir. Il Perugia prova l’assalto, sfiora il 2-2 con Rosi al 41’ ma il forcing finale in cui Vigorito è provvidenziale su Melchiorri ma soprattutto su Sadiq non basta. Il Grifo al Curi esce sconfitto. Ancora una volta. La sesta su otto partite casalinghe nel 2019. Tante. Troppe.