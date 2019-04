Momenti di paura a Ponte Felcino, dove un ragazzo è stato accoltellato in pieno giorno. Sul posto è stata subito chiamata a intervenire la polizia, il presunto aggressore è stato intercettato e ascoltato. Il ferito è stato trasportato in ospedale con una ferita alla gamba. Sia lui che l'aggressore sono stranieri. Al momento non sono noti i motivi che hanno scatenato la lite.