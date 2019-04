Forza Italia, ecco la lista completa

Amministrative, la squadra di Forza Italia, a Perugia, è pronta. Trentadue nomi, molti quelli nuovi. Ci sono avvocati, commercialisti, ingegneri, libero professionisti: i rappresentanti, insomma, di tutte le categorie professionali e di quasi tutto il territorio comunale. E' di 44 anni l'età media, più della metà sono donne. Tutti a sostegno del candidato del centrodestra, il sindaco uscente Andrea Romizi. Alcuni dei nomi in lista sono già noti. Come quelli di Federico Mazzi, coordinatore comunale del partito; Massimo Perari, dallo scorso ottobre in giunta con delega al personale; i consiglieri comunali uscenti Antonio Tracchegiani, Armando Fronduti e Giacomo Cagnoli, quest'ultimo entrato in finale di consiliatura in sostituzione di Perari; Claudia Luciani, in consiglio provinciale dal febbraio scorso. In lista anche Maria Luisa Baroni Calabro, Gessica Becchetti, Lucia Belia, Antonella Jose Bencivenga, Noemi Bevilacqua, Anna Rita Bianchi, Mila Breccolenti, Sara Capponi, Michele Cesaro, Robertino Cianella, Elisa Chiabolotti, Emanuela Datteri, Gianluca Di Nunzio, Monia Filippetti, Armando Flores Rodas, l'imprenditore Giacomo Giacchè, Maria Chiara Giraldo, Barbara Goracci, Tiziana Guidone, Anna Maria Marucci, Martina Masucci, Pierluigi Milone, Ilaria Moretti, Mario Provvidenza, la commercialista Lucia Sada, Massimo Ziarelli. I 32 nomi saranno ufficializzati il 29 aprile, luogo e orario sono ancora da confermare.