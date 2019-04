Zambelli, parte la corsa alla serie A1 con gara 1 dei quarti

Comincia il 17 aprile dal PalaPapini di Orvieto alle 20.30, la corsa della Zambelli alla serie A1 femminile di volley. C'è un posto a disposizione per le sei formazioni che hanno chiuso dalla seconda alla settima posizione nella Pool promozione di A2. La promozione diretta l'ha conquistata la Bartoccini Perugia domenica 14 aprile proprio a Orvieto, vincendo al tie break con la Zambelli, che con il punto conquistato, ha chiuso al settimo posto. Il Trentino, ha chiuso a parimerito con Perugia, ma aveva una vittoria in meno rispetto alla Bartoccini e così adesso è la favorita per la vittoria dei play off. La formazione di Trento è già qualificata per le semifinali play off, insieme al Cus Torino. La Zambelli affronta il San Giovanni in Marignano in due gare. Andata a Orvieto e ritorno il 20 aprile in Romagna. Con l'eventuale parità, deciderà il golden set il passaggio del turno. La vincente fra Zambelli e San Giovanni in Marignano, affronterà il Cus Torino in semifinale.