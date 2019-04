Valdiceppo a Fossombrone per conquistare la semifinale play off

Dopo la vittoria di gara uno dei quarti di finale dei play off della C Gold di basket maschile, la Sicoma Valdiceppo il 17 di aprile alle 21 sarà di scena a Fossombrone per chiudere il conto e conquistare la semifinale. I ponteggiani allenati da coach Formato, dunque, provano a fare il colpaccio per continuare a giocare per un posto in serie B. Gara 1 è finita 68-54 (24-11, 11-27, 13-10, 20-6). In caso di vittoria dei marchigiani, la serie si deciderà alla bella in programma ancora sul parquet della Sicoma Valdiceppo domenica 28 aprile alle 18.