Paura all'ora di pranzo per un'abitazione in fiamme

VOLLEY PLAY OFF SCUDETTO

Ultimo punto Sir, poi Orduna sputa ad Atanasijevic e scoppia il finimondo

Al PalaBarton la festa della Sir Safety Conad Perugia per la conquista della semifinale play off è stata un po' smorzata dal fatto accaduto nell'immediato post partita. Orduna sputa in faccia ad Atanasijevic e scoppia il finimondo.