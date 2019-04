La Lega a Perugia candida un nigeriano

Pronta la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Andrea Romizi. Tra i nomi anche quello del nigeriano Mark Adeniji. “Voglio lavorare per una città più sicura - dice - dove si possa girare tranquillamente e dove gli anziani non corrono il rischio di essere strattonati e gettati a terra per una catenina d'oro”. Edeniji, 62 anni, originario della Nigeria, è arrivato in Italia che non aveva neanche 20 anni. “Per motivi di studio - puntualizza subito - mi sono laureato a Bologna in sociologia e scienze criminologiche della sicurezza. Adesso sono consulente giudiziario a Perugia e quello che più mi fa rabbia è vedere che gli sforzi delle forze dell'ordine con cui collaboro vanno spesso a vuoto perché i delinquenti vengono subito rilasciati. Servono regole e pene certe, altrimenti non si va più avanti”. Da qui la scelta di candidarsi per la Lega: “Voglio lavorare per la mia comunità, quando sono arrivato la situazione in Italia era completamente diversa: si poteva uscire tranquilli, prendere un treno e arrivare ovunque senza paura, si lasciava persino la chiave sulla porta”.