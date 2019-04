Il Perugia stecca al Curi ma resta nei playoff. Il Benevento vince 2-4

Il Perugia stecca in casa contro il Benevento, 4-2, perdendo la seconda partita di fila e la quinta delle ultime 7 al Curi. La squadra di Nesta resta ancorata alla zona playoff ma ancora una volta fallisce la possibilità di provare a fare il tanto agognato salto di qualità. L’inizio del primo tempo è pieno di colpi di scena, di sorpassi e contro sorpassi. In appena 11 minuti, dal 7’ al 18’, si passa dallo 0-0 al 2-2. Viola apre il conto delle reti trasformando un rigore fischiato per un fallo di Sgarbi su cross di Coda. Il difensore lombardo, prima di toccare con la mano, però, impatta il pallone con la gamba. Rigore severo, eufemismo. Il gol subìto a freddo non intimorisce il Grifo che reagisce prontamente. Appena due minuti dopo lo 0-1, Han raccoglie una respinta di Montipò su tentativo dal limite di Verre e firma il pareggio. Al 13’ e sugli sviluppi di un corner, il coreano - al quarto gol stagionale - si trasforma da finalizzatore a rifinitore sopraffino grazie ad un colpo di tacco che permette a Sadiq di ribaltare la partita. Per il nigeriano è il terzo centro in campionato. Neanche il tempo di metabolizzare il fresco vantaggio ed il Benevento pareggia con Caldirola (18’). Archiviati i fuochi d’artificio iniziali, i primi 45 minuti sembrano poter terminare in parità ma, al 44’, Coda dal limite trafigge l’incolpevole Gabriel anche grazie alla complicità della difesa biancorossa. Al rientro in campo il Perugia fatica a rendersi pericoloso mentre Gabriel è provvidenziale su Coda, prima che Caldirola vada vicino al 4-2. Sul rovesciamento di fronte, Sadiq si invola verso la porta avversaria, salta Montipò ma viene colpevolmente anticipato da Verre che, in fuorigioco, calcia a lato togliendo il pallone del possibile 3-3 al compagno. La ghiotta occasione mancata “gira” definitivamente la sfida perché al 28’ la squadra di Bucchi realizza con Viola il secondo penalty di serata per fallo di Gyomber su Buonaiuto. Nel finale, il Perugia prova con orgoglio ma senza fortuna a raddrizzare una partita che frena, una volta di più, le ambizioni di una squadra mai in grado, al momento, di compiere il salto di qualità. Ed il tempo stringe.

Carlo Forciniti