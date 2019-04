Assegnati i titoli provinciali degli Studenteschi. Ora le finali regionali

Si sono tenute alla Tennis Training School di Foligno e al Circolo Lavoratori Terni, le finali provinciali dei campionati studenteschi di tennis. Il 12 aprile si giocheranno le finali a Foligno, al Tennis Training. Per la finale provinciale di Perugia, doppia vittoria dell'istituto comprensivo di Umbertide, Montone e Pietralunga nella categoria Cadetti. I maschi hanno battuto gli atleti dell'Istituto comprensivo di Foligno per 3-1 e le ragazze ancora le atlete dell'istituo comprensivo folignate per differenza dei giochi, dopo che i match erano finiti in parità 2-2. Nella categoria Allievi, vince il Liceo Scientifico Galilei di Perugia sul Liceo Sportivo Marcondi i Foligno per 2-1. Non disputata invece la finale delle Allieve tra Liceo Scientifico Galilei di Perugia e Liceo Sportivo Marconi di Foligno (Giudice arbitro del torneo è stato Enrico Cesarini). Presenti alla giornata il vice presidente della Fit Umbria Maurizio Mencaroni ed il professor Mauro Esposito, coordinatore regionale del Miur per l'educazione fisica e sportiva. Nella fase pronvinciale di Terni si è imposto il Liceo Scientifico Galilei fra gli Allievi. In finale ha battuto il Liceo Scientifico Donatelli per 3-0. Per i Cadettri, vittoria della scuola media Leonardo da Vinci, sulla scuola media De Filis per 4-0.