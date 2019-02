Arrestato pusher latitante da otto anni

E' stato arrestato a Palermo dopo otto anni di latitanza un nigeriano di 42 anni, Kingsley Chikezie, destinatario di un’ordinanza di revoca di un decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e di ripristino dell’ordine stesso, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, dovendo scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 12 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento non era stato mai eseguito a causa dell’irrintracciabilità dell’uomo, nei cui confronti nel 2011 era stato emesso un decreto di irreperibilità. A porre fine alla sua latitanza è stato un controllo su strada dei "Falchi", gli equipaggi motomontati della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile.