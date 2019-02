Buche e smottamenti per la pioggia

Buche e smottamenti per colpa della pioggia incessante. La polizia municipale di Perugia ha chiuso la strada tra Casaglia e Ponte Valleceppi per una frana che si è registrata nella mattinata di sabato. Senso unico alternato, invece, nella strada di Boneggio. La polizia stradale è invece intervenuta per numerosi incidenti, per fortuna di lievissima entità, che si sono registrati per colpa del maltempo. Disagi anche per le buche sull'asfalto che si sono venute a creare per la pioggia.