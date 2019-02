Gubbio con i nuovi in campo a Fano

Il Gubbio di Nanu Galderisi domani alle 16,30 è di scena a Fano. Per quanto riguarda la formazione non dovrebbero esserci grandissime novità. Marchegiani giocherà in porta, e la linea di difesa potrebbe presentare proprio Adorni a destra o Tofanari, Espeche e Piccinni saranno i due centrali, Pedrelli il regista della fascia di sinistra. A centrocampo la cerniera centrale dovrebbe essere composta da Malaccari e uno tra Benedetti e Davì, con quest’ultimo in vantaggio per le caratteristiche tattiche (più portato a trasformarsi in difensore aggiunto). I tre davanti alle spalle di Chinellato dovrebbero essere De Silvestro, Casiraghi e uno tra Cattaneo e Campagnacci, con il primo favorito per una maglia da titolare.