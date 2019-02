Renate-Ternana a rischio per la neve

Usa 2020, Cory Booker, il Dem stile Obama, annuncia candidatura

New York, 1 feb. (askanews) - Il senatore Cory Booker ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. La decisione dell'ex sindaco di Newark (New Jersey), molto mediatico e spesso paragonato a Barack Obama, era ampiamente attesa. L'annuncio è stato fatto con un video postato sui suoi profili social, in cui parla della lotta per i ...