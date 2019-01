La Sir cala il poker in Champions League e anche Tours cade

Continua la marcia trionfale della Sir Colussi Sicoma in Champions League. La formazione di Bernardi ha calato il poker ed è sempre più padrona della Pool E della massima competizione europea. De Cecco e compagni hanno battuto i francesi del Tours al PalaBarton per 3-0 con autorità: 25-20, 25-20, 25-19, i parziali. La Sir tornerà a giocare in Champions per la quinta gara del girone il 13 febbraio a Mosca con la Dinamo. I bianconeri sono i protagonisti assoluti anche di questa stagione, infatti sono primi in Superlega e sabato giocheranno la Final Four di Coppa Italia a Bologna, dove difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno, quando misero in bacheca lo storico triplete.