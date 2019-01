Patenti moto, esami bloccati in mezza regione

Le nuove regole per il conseguimento della patente A per le moto rendono inutilizzabili le attuali piste in uso sia dalla Motorizzazione civile di Perugia che da quella di Terni paralizzando in molti Comuni dell'Umbria gli esami per l'impossibilità di effettuare la prova pratica. Per chi ha in mano il foglio rosa, il rischio è quello di non riuscire a completare l'iter previsto nei tempi e di dover ricominciare tutto daccapo, a cominciare dal pagamento dei bollettini. A introdurre le nuove prove pratiche è un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 27 ottobre scorso. L'Italia si uniforma così a una direttiva comunitaria del gennaio 2013 che fissava i criteri per effettuare la prima parte dell'esame pratico per conseguire la patente di moto, dando cinque anni di tempo a ogni Paese per adeguarsi. Ma in cinque anni, almeno in Umbria, poco è stato fatto. A Terni il problema è parzialmente risolto. Dalla Motorizzazione della città dell'Acciaio, infatti, fanno sapere che la pista di cui si dispone ha soltanto bisogno di essere leggermente ampliata ma che lo spazio c'è e che le autorizzazioni sono già arrivate. Nel giro di due-tre mesi, dunque, l'intervento sarà completato. Nel frattempo, la Motorizzazione per sostenere gli esami si appoggia a uno spazio messo a disposizione dal Comune e gestito dalle autoscuole. A Perugia, invece, la situazione è più problematica.

http://edicola.corrieredellumbria.it